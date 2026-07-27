За выходные на водоемах Башкирии погибли 11 человек

В республике за два выходных дня утонули 11 человек, в том числе ребенок. Происшествия на воде случились в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском, Уфимском районах и Нефтекамске. Также спасатели не дали уйти на дно двоим отдыхающим. Такие данные приводит МЧС Башкирии.
В ведомстве напомнили, что не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра у воды. Жителям республики рекомендуют выбирать только официальные места для купания, где дежурят спасатели и проверено дно.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе за сутки спасатели управления гражданской защиты вытащили из воды 31 человека.
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