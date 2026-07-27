В Уфе школьник на питбайке врезался в электроопору

В Уфе младшеклассник на питбайке KAYO серьезно пострадал, врезавшись в электроопору. Авария произошла на Школьном переулке, когда ребенок поворачивал с трассы Уфа - Оренбург, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В результате ДТП мальчик с травмами оказался в больнице. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Ранее в Уфе водитель «Рено Логана» врезался в мопед с двумя подростками.
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