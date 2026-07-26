Житель Башкирии отправится в колонию за повторную пьяную езду

Житель Альшеевского района отправится в колонию за повторную пьяную езду. Как сообщает прокуратура республики, в мае этого года мужчина повторно сел за автомобиль марки «ВАЗ 21102» в состоянии алкогольного опьянения.

Он был задержан сотрудниками ДПС. Подсудимый признал свою вину.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 4 года. Машина конфискована в доход государства.

Ранее житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду.