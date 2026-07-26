Житель Башкирии отправится в колонию за повторную пьяную езду

Житель Альшеевского района отправится в колонию за повторную пьяную езду. Как сообщает прокуратура республики, в мае этого года мужчина повторно сел за автомобиль марки «ВАЗ 21102» в состоянии алкогольного опьянения.
Он был задержан сотрудниками ДПС. Подсудимый признал свою вину.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 4 года. Машина конфискована в доход государства.
Ранее житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.