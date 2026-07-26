Житель Башкирии на сапборде спас тонущего подростка

В Нефтекамске молодой человек на сапборде спас тонущего подростка. Всё произошло недалеко от бетонного моста на реке Буй, куда приехали отдыхать дедушка и трое его внуков.

Дедушка остался с одним из внуков на берегу, а двое других пошли купаться.

В какой-то момент один из мальчишек начал махать руками и тонуть. Рядом проплывал парень на сапборде. Он вытащил мальчика из воды и доставил на берег. Подросток наглотался воды и был доставлен в отделение реанимации.

«Место для купания не оборудовано. Аншлаги установлены. Ребёнок остался без присмотра. Только благодаря счастливой случайности и оказавшемуся неподалёку сапбордисту трагедии не произошло», — отметили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Как сообщал Башинформ, за минувшие сутки спасатели управления гражданской защиты Уфы вытащили из воды 31 человека. Из них 28 человек спасены в одном месте — на реке Белой в районе пляжа «Солнечный».