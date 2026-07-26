В Уфе водолазы нашли тело подростка на следующий день после трагедии

В Уфимском районе в озере Ольховое на следующий день после трагедии водолазы нашли тело утонувшего 19-летнего парня. Погибшего обнаружили в 25 метрах от берега, на глубине около 3 метров.

Как сообщили в МЧС по РБ, трагедия произошла вчера вечером в селе Михайловка. Компания отдыхала на воде: парень плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, но в какой-то момент решил добраться до берега вплавь. Друзья наблюдали за ним, а затем потеряли из виду.

Ребята сразу же обратились за помощью к спасателю на ближайшем оборудованном пляже купания. Спасатель бросился на помощь: несколько раз нырял, искал, боролся за жизнь парня до последнего. К сожалению, поиски не увенчались успехом. Сегодня утром на место выехали водолазы госкомитета РБ по ЧС. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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