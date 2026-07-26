В Башкирии из водохранилища вытащили тело утонувшего 69-летнего мужчины

В Альшеевском районе из Воздвиженского водохранилища извлекли погибшего 69-летнего мужчину. Как сообщает МЧС по РБ, мужчина отдыхал на необорудованном для купания месте вместе с друзьями, пошел купаться и утонул буквально на глазах очевидцев.

«Трагические случаи произошли вчера вечером. Впереди еще один жаркий выходной день. Призываем выбирать для отдыха оборудованные места для купания, где дежурят спасатели и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не оставлять без присмотра детей», — напомнили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал, что в пруду города Башкирии утонула девочка.