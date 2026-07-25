В пруду города Башкирии утонула девочка

На городском пруду Благовещенска утонула маленькая жительница, сообщил в своих соцсетях глава ГК РБ по ЧС Кирилл Первов. По его информации, также на озере в Учалинском районе скончался мужчина, который расшибся во время ныряния.
«Спасатели делают всё возможное, чтобы сохранить человеческие жизни. Но есть то, что не под силу ни спасателям, ни врачам, — вернуть человека, если трагедия уже произошла. Именно поэтому соблюдение элементарных правил безопасности остается самой надежной защитой. Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не ныряйте в незнакомых местах и не переоценивайте свои силы», — предупредил Первов.
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