В Башкирии потушили два лесных пожара

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано два загорания сухой растительности в Давлекановском районе и городе Сибае. Все пожары потушены. Актуальную информацию об оперативной обстановке передали в госкомитете РБ по ЧС.

Всего с начала 2026 года возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 205 загораний сухой растительности на общей площади более 331 гектара.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии сохраняется благополучная ситуация с лесными пожарами.