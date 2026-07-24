В Башкирии сохраняется благополучная ситуация с лесными пожарами

«За прошедшие сутки лесных пожаров и загораний сухой растительности не зарегистрировано», — подчеркнули спасатели.

Всего с начала 2026 года в регионе зарегистрировано 15 лесных пожаров общей площадью более 87 гектаров и 203 загорания сухой травы на площади, превышающей 331 гектар.

Как ранее сообщил Башинформ, с начала года летчики-наблюдатели обнаружили два лесных пожара в Башкирии.