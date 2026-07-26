В Башкирии мужчина проткнул вилами своего брата

В Белорецке во дворе частного домовладения между двумя братьями вспыхнула ссора: младший из них, находившийся в нетрезвом состоянии, пришёл во двор к старшему брату, чтобы обсудить продажу своего сотового телефона. Ссора обострилась, когда младший закрыл старшего брата в сарае.

На шум вышла их мать, которая попыталась успокоить сыновей. В этот момент старший брат выбрался из сарая, схватил вилы и ударил младшего брата в руку. Матери удалось разнять сыновей, и старший брат отложил вилы. Однако затем он снова схватил орудие и, не контролируя свои действия, нанёс удар младшему брату в левую часть тела, после чего выбросил вилы и покинул двор.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время полицейские проводят расследование.

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