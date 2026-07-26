Двойное спасение на Белой: в Уфе вытащили из воды тонущих брата и сестру

В зоне отдыха у воды «Дежнево» мальчик заплыл на глубину и начал тонуть. Его 19-летняя сестра бросилась на помощь брату, однако сама оказалась в критической ситуации — течение и глубина не давали ей справиться. К счастью, рядом оперативно сработали спасатели.
«Обоих пострадавших извлекли из воды и доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались», — подчеркнули в управлении гражданской защиты Уфы.
Ранее на озере Кашкадан в Уфе спасатели предотвратили трагедию. Ребенок заплыл на глубину и начал тонуть. Спасатели, дежурившие на официальном месте купания, мгновенно среагировали — вытащили мальчика из воды и доставили на берег.
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