В Уфе на озере Кашкадан спасатели предотвратили трагедию

Сегодня на пляже озера Кашкадан ребенок заплыл на глубину и начал тонуть.

Спасатели, дежурившие на официальном месте купания, мгновенно среагировали — вытащили мальчика из воды и доставили на берег.

По информации Управления гражданской защиты Уфы, медицинская помощь спасенному не потребовалась.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок находился у воды без сопровождения взрослых, и напомнили родителям о недопустимости оставления детей без присмотра даже на оборудованных пляжах.