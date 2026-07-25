В Башкирии пропала 39-летняя Айгуль Ишмакова

Поиски жительницы Стерлитамака ведутся с 20 июля. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», Айгуль Ишмакова была одета в бежевый спортивный костюм и босоножки.

Особые приметы женщины — рост 165 см, среднее телосложение, русые волосы, зелено-карие глаза.

Всех, кому известно о ее возможном местоположении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

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