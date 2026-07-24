Жителя Башкирии арестовали за поддельный диплом при трудоустройстве

В суде установлено, что фигурант приобрёл у неустановленного лица фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании за 50 тысяч рублей. В феврале 2026 года он предъявил подложный документ при трудоустройстве на одно из предприятий.

По результатам проверки, проведенной работодателем, факт обучения кандидата в образовательном учреждении не подтвердился.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы.

Ранее в Уфе мужчина избил пенсионера и отобрал у него телефон. Сегодня постановлением суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября.