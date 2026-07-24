В Уфе мужчина избил пенсионера и отобрал у него телефон

В Кировском районе Уфы задержали местного жителя, напавшего на улице на пожилого мужчину. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Башкортостан.
По предварительным данным, 13 июля 2026 года поздно вечером во дворе одного из домов на улице Гафури фигурант напал на 71-летнего мужчину. Злоумышленник нанёс пенсионеру удары руками и ногами по голове и телу, после чего отобрал у него мобильный телефон. Очевидцы произошедшего пресекли противоправные действия нападавшего и вызвали скорую помощь.
В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершённого преступления, после чего действиям фигуранта будет дана окончательная правовая оценка.
Ранее суд в Уфе обязал выплатить 200 тысяч рублей за травлю школьницы.
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