Суд в Уфе обязал выплатить 200 тысяч рублей за травлю школьницы

Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению отца несовершеннолетней школьницы о взыскании компенсации морального вреда и понесённых расходов в пользу его дочери за буллинг в школе.
Судом установлено, что подросток создал канал в одном из мессенджеров и разослал на него ссылку среди школьников. На этом канале он размещал грубые высказывания и выражения в адрес одноклассницы, носящие унижающий и оскорбительный характер. В результате буллинга девочка продолжительное время находилась в подавленном состоянии, испытывала моральные и душевные страдания, в связи с чем была вынуждена обратиться к психологу.
Решением суда в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также расходы на оплату психолога и юридические расходы на общую сумму 50 тысяч рублей.
Решение в законную силу не вступило.
Ранее медицинский психолог РМГЦ минздрава Башкирии Регина Халфина объяснила, чем отличается буллинг у мальчиков и девочек. Подробнее в этой публикации ИА «Башинформ».
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