Жительница Башкирии оштрафована за оскорбление коллеги

В Аургазинском районе Башкирии по требованию прокуратуры местная жительница привлечена к административной ответственности за оскорбление коллеги.

В апреле 2026 года в торговом центре в Толбазах женщина в ходе конфликта высказала в адрес своей коллеги неприличные и нецензурные слова. По обращению пострадавшей прокуратура провела проверку и установила факт правонарушения.

Мировой судья признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Ранее уфимку оштрафовали за оскорбление соседки из-за парковочного места.