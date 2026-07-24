Жительница Башкирии оштрафована за оскорбление коллеги

В Аургазинском районе Башкирии по требованию прокуратуры местная жительница привлечена к административной ответственности за оскорбление коллеги.
В апреле 2026 года в торговом центре в Толбазах женщина в ходе конфликта высказала в адрес своей коллеги неприличные и нецензурные слова. По обращению пострадавшей прокуратура провела проверку и установила факт правонарушения.
Мировой судья признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.
Ранее уфимку оштрафовали за оскорбление соседки из-за парковочного места.
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