Жительницу Уфы оштрафовали за оскорбление соседки из-за парковочного места

Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в январе 2026 года женщина, увидев, что ее соседка паркуется во дворе на участке, который она очистила от снега, начала ее оскорблять и требовать покинуть территорию.

Прокуратура возбудила в отношении уфимки дело об административном правонарушении по статье «оскорбление». Женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Ранее жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 миллиона рублей.