Жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 миллионов рублей

За минувшие выходные жители республики отдали мошенникам 7,5 миллионов рублей, сообщает МВД по РБ.
В отдел полиции №6 по Уфе обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что ему позвонили неизвестные и под предлогом дополнительных социальных выплат и предотвращения мошеннических действий мошенники выманили около 4 миллионов рублей личных сбережений путем передачи курьеру.
В отдел полиции №7 по Уфе обратилась 83-летняя местная жительница. Она сообщила сотрудникам полиции, что на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники с разных номеров и, представляясь лжесотрудниками различных государственных организаций, под предлогом декларирования денежных средств и предотвращения мошеннических действий выманили у женщины почти 2,5 миллионов рублей.
В отдел полиции №4 по Уфе обратилась 43-летняя жительница Уфы с заявлением о мошенничестве. Аферисты познакомились с потерпевшей в мессенджере и предложили ей заработок путем инвестирования. Женщина собрала сумму в размере 47 тысяч личных накоплений, а также оформила займы и кредиты на сумму более миллиона рублей и перевела их на «инвестиционный счет». В дальнейшем получить дивиденды женщина так и не смогла.
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