Жительница Башкирии лишилась денег из-за фейкового приложения о бензине

С заявлением в полицию обратилась 48-летняя местная жительница, обнаружившая пропажу 55 тысяч рублей со своего счета. По предварительным данным МВД по РБ, женщина стала жертвой новой схемы дистанционного мошенничества. Так, аферисты распространяют поддельное мобильное приложение, которое якобы мониторит наличие топлива на автозаправочных станциях. Злоумышленники предлагают скачать его через поисковые системы или сторонние ссылки в интернете под предлогом получения скидок и бонусов при покупке бензина.

Потерпевшая нашла программу на просторах интернета и установила ее на свой смартфон. Вместо полезного сервиса она активировала вредоносное программное обеспечение. После установки программа предоставила злоумышленникам удаленный доступ к гаджету и начала пересылать им личные данные владельца. Используя полученную информацию, аферисты смогли войти в банковские приложения женщины и вывести средства с ее счета.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

Правоохранители напомнили гражданам о необходимости скачивать программы только из официальных магазинов приложений и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее в Уфе у вдовы участника СВО похитили более 3 млн рублей.