В Уфе у вдовы участника СВО похитили более 3 млн рублей

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства обороны, и предложил помощь в оформлении земельного участка, положенного семье погибшего участника СВО. Под предлогом оформления льготы злоумышленник убедил женщину сообщить код подтверждения из смс-сообщения.

Впоследствии к общению подключились лжепредставители портала «Госуслуги», Центрального банка и ФСБ. Путём психологического давления мошенники убедили заявительницу снять все деньги со счёта и передать их «доверенному лицу». Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Спустя некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Башкирии выявили хищение средств, выделенных на поддержку участников СВО.