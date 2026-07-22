В Уфе у вдовы участника СВО похитили более 3 млн рублей

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства обороны, и предложил помощь в оформлении земельного участка, положенного семье погибшего участника СВО. Под предлогом оформления льготы злоумышленник убедил женщину сообщить код подтверждения из смс-сообщения.
Впоследствии к общению подключились лжепредставители портала «Госуслуги», Центрального банка и ФСБ. Путём психологического давления мошенники убедили заявительницу снять все деньги со счёта и передать их «доверенному лицу». Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.
Спустя некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Ранее в Башкирии выявили хищение средств, выделенных на поддержку участников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.