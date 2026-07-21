Вторник, 21 Июля 2026
|
Уфа
+27 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:51 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Башкирии выявили хищение средств, выделенных на поддержку участников СВО

По инициативе прокуратуры Башкирии возбуждено уголовное дело о хищении 400 тысяч рублей бюджетных средств.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Прокуратура Стерлибашевского района проверила исполнение законодательства при реализации программы социальной поддержки участников СВО.

«Установлено, что в январе 2026 года местная жительница получила сведения о лице, который самостоятельно принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции, — сообщили в прокуратуре РБ. — Для получения меры поддержки она обратилась с необходимыми документами в орган местного самоуправления. В результате их рассмотрения муниципалитетом принято решение о выплате 400 тысяч рублей за оказание содействия в привлечении лиц к заключению контрактов о прохождении военной службы, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению».

Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело за мошенничество.

«Ход и результаты его расследования взяты на контроль прокуратуры Стерлибашевского района», — отмечается в сообщении прокуратуры Башкирии в канале Макс.

Как ранее сообщил Башинформ, в Учалинском районе Башкирии брак погибшего участника СВО признали недействительным. В сентябре 2024 года за три дня до заключения контракта о военной службе в зоне проведения специальной военной операции между мужчиной без определенного места жительства и местной жительницей был заключен брак. Однако надзорные мероприятия показали, что фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru