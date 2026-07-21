В Башкирии выявили хищение средств, выделенных на поддержку участников СВО

Прокуратура Стерлибашевского района проверила исполнение законодательства при реализации программы социальной поддержки участников СВО.
«Установлено, что в январе 2026 года местная жительница получила сведения о лице, который самостоятельно принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции, — сообщили в прокуратуре РБ. — Для получения меры поддержки она обратилась с необходимыми документами в орган местного самоуправления. В результате их рассмотрения муниципалитетом принято решение о выплате 400 тысяч рублей за оказание содействия в привлечении лиц к заключению контрактов о прохождении военной службы, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению».
Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело за мошенничество.
«Ход и результаты его расследования взяты на контроль прокуратуры Стерлибашевского района», — отмечается в сообщении прокуратуры Башкирии в канале Макс.
Как ранее сообщил Башинформ, в Учалинском районе Башкирии брак погибшего участника СВО признали недействительным. В сентябре 2024 года за три дня до заключения контракта о военной службе в зоне проведения специальной военной операции между мужчиной без определенного места жительства и местной жительницей был заключен брак. Однако надзорные мероприятия показали, что фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.
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