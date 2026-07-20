В Башкирии брак погибшего участника СВО признали недействительным

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года за три дня до заключения контракта о военной службе в зоне проведения специальной военной операции между мужчиной без определенного места жительства и местной жительницей был заключен брак.

Однако надзорные мероприятия показали, что фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, дается правовая оценка в рамках расследования возбужденного уголовного дела.

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