В Уфе строительную компанию оштрафовали за сброс отходов в реку Белую

В соцсетях появилась информация о том, что сбрасываются отходы производства в реку Белую.
Как выяснила прокуратура Уфы, в соответствии с муниципальным контрактом коммерческая организация выполняет работы по капитальному ремонту моста через реку Белую в створе ул. Воровского. Как следует из видеоролика, опубликованного в интернете, в июне 2026 года работники компании возле одной из опор на объекте выбросили доски и строительный материал в водный объект.
По результатам проверки по постановлению прокурора города акционерное общество привлекли к административной ответственности по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Ранее жителей Уфы предупредили о последствиях купания в озере парка «Кашкадан».
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