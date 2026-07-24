В Уфе строительную компанию оштрафовали за сброс отходов в реку Белую

В соцсетях появилась информация о том, что сбрасываются отходы производства в реку Белую.

Как выяснила прокуратура Уфы, в соответствии с муниципальным контрактом коммерческая организация выполняет работы по капитальному ремонту моста через реку Белую в створе ул. Воровского. Как следует из видеоролика, опубликованного в интернете, в июне 2026 года работники компании возле одной из опор на объекте выбросили доски и строительный материал в водный объект.

По результатам проверки по постановлению прокурора города акционерное общество привлекли к административной ответственности по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее жителей Уфы предупредили о последствиях купания в озере парка «Кашкадан».