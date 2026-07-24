В Башкирии ребенок упал со второго этажа

Как сообщил «Башинформу» источник в правоохранительных органах, в одной из семей произошел несчастный случай. Малыш, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на втором этаже. Он получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная, на учете не состоит.
В пресс-службе минздрава РБ добавили, что состояние здоровья ребенка оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в Башкирии директор школы ответил за травмы семиклассницы.
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