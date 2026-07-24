В Башкирии директор школы ответил за травмы семиклассницы

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2026 года в школе семиклассница на занятиях по физической культуре в помещении спортивного зала получила различные травмы.
Данные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежаще организованной работе по обеспечению безопасных условий пребывания на территории общеобразовательного учреждения, отсутствии контроля со стороны педагогических работников и классных руководителей.
Прокуратура района внесла директору учебной организации представление, по результатам рассмотрения которого учитель наказан в дисциплинарном порядке. Кроме того, по инициативе прокуратуры директор школы был привлечен к административной ответственности по статье «нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
Ранее в Башкирии стрелок, ранивший подростка, отделался условным сроком.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.