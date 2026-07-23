В Башкирии стрелок, ранивший подростка, отделался условным сроком

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2026 года мужчина, услышав шум, доносившийся от компании подростков, выстрелил из пневматической винтовки в парня, находившегося у берега реки Стерля вместе со своими друзьями.
Подросток получил травмы, его здоровью был причинен тяжкий вред.
Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также обязал выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее в Башкирии две девочки попались на краже косметики.
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