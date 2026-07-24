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11:00 (UTC+5), 24 Июля 2026

Более 6 лет житель Башкирии обманом присваивал чужие деньги

Потерпевшие по уголовному делу поблагодарили полицейских за разоблачение мошенника.

Фото: МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
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Более шести лет некоторые потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, думая, что злоумышленнику удастся уйти от ответственности. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в прошлом году в органы внутренних дел республики поступили три заявления от граждан, которые сообщили, что их обманули при покупке автомобилей и спецтехники. Стражи порядка установили, что 36-летний житель Миякинского района предлагал знакомым машины и спецтехнику по заманчиво низким ценам. Однако после внесения предоплаты покупатели не получали ни товара, ни возврата денег.

Полицейские за короткое время установили местонахождение и разоблачили мошенника. Мужчину задержали. У него изъяли 7 мобильных телефонов и 12 банковских карт. Сотрудники Отдела МВД России по Белебеевскому району в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ему предъявили обвинение по 14 эпизодам мошенничества. Всего потерпевших по республике — 16 человек. Общий ущерб составил около 5,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела уже завершено. Подсудимый находится под стражей.

Жители республики выразили благодарность сотрудникам МВД по Республике Башкортостан в своём письме. Они отметили добросовестное отношение полицейских к своим обязанностям.

«Сотрудники полиции проявили профессионализм, добросовестное отношение к службе, не считаясь с личным временем работали по разоблачению мошенника», — написали потерпевшие.

Ранее суд в Уфе обязал выплатить 200 тысяч рублей за травлю школьницы.

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