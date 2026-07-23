Житель Башкирии вытащил из горящего дома пожилого соседа

Увидев, что в соседнем доме начался пожар, 43-летний мужчина поспешил на помощь. Закрытая калитка его не остановила, он быстро перелез через забор и побежал к дому, откуда шел дым и были слышны стоны.

Открыв дверь веранды, в условиях сильного задымления, идя на голос он добрался до лежащего на полу 60-летнего соседа и не без труда вытащил его за руки на свежий воздух.

Убедившись, что внутри дома никого больше нет, вызвал пожарных. Благодаря самоотверженным и оперативным действиям нашего героя пожилой мужчина остался жив, и после госпитализации уже выписался из больницы. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Уфе пожарные спасли 6 жильцов горящего дома.