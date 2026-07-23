В Уфе пожарные спасли 6 жильцов горящего дома

По данным пресс-службы МЧС по РБ, накануне ночью в МЧС Башкортостана поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме коридорного типа на улице Рихарда Зорге.

Огнём повредилось имущество на площади 3 кв. м в помещении прачечной на 8-м этаже. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, по лестничным маршам и с помощью спасательных устройств были выведены 6 человек. Ещё 30 жильцов успели покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарных. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание электрооборудования. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.

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