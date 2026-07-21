В Башкирии неизвестные выкинули в мусор мину

Накануне при сортировке отходов рабочие мусоросортировочного центра Белорецка обнаружили предмет, визуально схожий с миной. На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии по РБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты оцепили опасную зону и установили, что находка является учебной противотанковой миной в сильно коррозированном состоянии. По заключению экспертов, угрозы для окружающих она не представляла.

Управление Росгвардии по РБ поблагодарило рабочих за бдительность. Благодаря своевременному вызову проверка прошла в штатном режиме, жизни людей ничего не угрожало.

Ранее в Уфе росгвардейцы задержали пенсионера с ружьём.