В Уфе росгвардейцы задержали пенсионера с ружьём

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Башкирии оперативно задержали 72-летнего уфимца, который в состоянии опьянения угрожал соседу ружьём. Инцидент произошёл в Дёмском районе Уфы.
Сигнал о том, что мужчина с оружием находится на улице и угрожает окружающим, поступил на пункт централизованной охраны. Наряд группы задержания незамедлительно выехал на место. Как выяснилось, словесная перепалка между соседями чуть не переросла в трагедию, когда один из них вынес из дома ружьё.
Правоохранители задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято. Учитывая, что пенсионер находился в нетрезвом состоянии и достал ружьё из сейфа, он лишится и оружия, и лицензии на его хранение. Кроме того, его действиям дадут оценку по административному и уголовному законодательству, рассказали в пресс-службе Росгвардии по РБ.
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