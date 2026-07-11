В Уфе росгвардейцы задержали пенсионера с ружьём

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Башкирии оперативно задержали 72-летнего уфимца, который в состоянии опьянения угрожал соседу ружьём. Инцидент произошёл в Дёмском районе Уфы.

Сигнал о том, что мужчина с оружием находится на улице и угрожает окружающим, поступил на пункт централизованной охраны. Наряд группы задержания незамедлительно выехал на место. Как выяснилось, словесная перепалка между соседями чуть не переросла в трагедию, когда один из них вынес из дома ружьё.

Правоохранители задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято. Учитывая, что пенсионер находился в нетрезвом состоянии и достал ружьё из сейфа, он лишится и оружия, и лицензии на его хранение. Кроме того, его действиям дадут оценку по административному и уголовному законодательству, рассказали в пресс-службе Росгвардии по РБ.