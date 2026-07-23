В Башкирии в транспортной компании скончались 6 водителей

Причиной гибели сотрудников стало резкое ухудшение здоровья на рабочем месте, однако компания оспаривает это решение в судах, чтобы избежать страховых выплат семьям погибших.

Как установила проверка, всех пострадавших объединяет переработка: водители сверхурочно отработали от 203 часов за месяц до 926 часов за год при норме в 120 часов. Так, 58-летний водитель погрузчика отработал сверхурочно за год 412 часов; 50-летний водитель автобуса — 926; 59-летний машинист агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования за девять месяцев — 252, а у 62-летнего водителя грузового автомобиля за один месяц сверхурочка составила 203 часа! И это при максимально допустимых 120 часах в год. Кроме того, машинисту, который скончался в октябре прошлого года, в 2024–2025 годах не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск.

По словам заместителя руководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковой, между смертью работников и нарушением режима труда и отдыха усматривается прямая связь.

Несмотря на предписания оформить акты о несчастном случае (форма Н-1) и позицию Верховного суда РФ, допускающую признание «естественной смерти» производственной, организация оспорила решения ведомства. Она уже проиграла кассацию по первому делу и получила решение Верховного суда РБ по второму, но не спешит их исполнять. В отношении работодателя подан иск о понуждении к исполнению первого предписания. Четыре других дела находятся на разных стадиях рассмотрения.

«Сколько ещё смертей должно произойти на предприятии, — заявила Оксана Ванскова, — чтобы работодатель повернулся лицом к людям, которые пережили большое горе, и перестал тратить усилия на судебные тяжбы?»

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии сотрудники все чаще умирают на работе из-за проблем со здоровьем.