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15:16 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Башкирии сотрудники все чаще умирают на работе из-за проблем со здоровьем

За неделю в Гострудинспекцию поступило пять извещений о несчастных случаях в связи с ухудшением самочувствия работников.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Ксения Калинина
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Из 60 случаев со смертельным исходом, расследованных Гострудинспекцией в РБ с начала этого года, в 36 причиной трагедий стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем работников. По данным пресс-службы ведомства, только на минувшей неделе в надзорный орган поступило четыре извещения о так называемой «естественной смерти» на рабочем месте и одно — о тяжёлом несчастном случае в связи с ухудшением самочувствия. Инженер-геолог, 47 лет; охранник, 61 год; слесарь-механик, 55 лет; инспектор инженерно-технического центра, 54 года;  стропальщик, 50 лет — всем им внезапно стало плохо, спасти удалось только одного.

Гострудинспекцией совместно с Уфимским НИИ медицины труда и экологии человека проведена большая исследовательская работа по анализу несчастных случаев со смертельным исходом вследствие общего заболевания на предприятиях Башкортостана.

«Она показала, что в 96 процентах случаев причиной внезапной смерти на рабочем месте становятся болезни системы кровообращения. Преимущественно, это острые и хронические формы ишемической болезни сердца», — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

На основании исследования разработана программа по снижению риска смерти от общих заболеваний на рабочем месте, которая размещена на сайте ведомства. Она включает в себя целый комплекс мероприятий. Это и улучшение качества медосмотров (с обязательным участием кардиолога и проведением требуемых обследований), возрождение фельдшерских здравпунктов на предприятиях, оснащённых медицинской аппаратурой и многое другое, менее затратное. Но, пока, как отмечает Оксана Ванскова,  приходится констатировать, что работодатели не спешат внедрять это в жизнь, что доказывает количество поступающих в надзорный орган извещений о смертельных несчастных случаях на рабочем месте.

Ранее Гострудинспекция в Башкирии сообщила детали смертельного ЧП на стройке.

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