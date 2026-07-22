Житель Нижнего Новгорода заплатит штраф за подмену номеров на АЗС

Полицейские установили водителя, который сменил госномера своего автомобиля на одной из нижегородских автозаправок. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения, запись опубликовали в соцсетях.

Как сообщает pravda-nn.ru, инцидент произошел вечером 9 июля на проспекте Гагарина. В ролике видно, как владелец иномарки демонтирует одни регистрационные знаки и устанавливает другие — предположительно, чтобы заправиться в разрешенный день согласно правилу «четный-нечетный».

После проверки ГАИ нарушителя оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Ранее в Уфе канистра с бензином упала с балкона и воспламенилась перед машиной.