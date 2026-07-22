Житель Башкирии разбил машину экс-сожительницы на 1 млн рублей

С учетом позиции прокуратуры Кугарчинского района суд избрал в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в повреждении автомобиля экс-возлюбленной, меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, ночью 15 июля мужчина, находясь возле дома по ул. З. Биишевой в селе Мраково, повредил автомобиль марки «Киа Спортейдж», принадлежащий его бывшей сожительнице.

В результате пострадавшей причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.