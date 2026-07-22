Житель Башкирии разбил машину экс-сожительницы на 1 млн рублей

С учетом позиции прокуратуры Кугарчинского района суд избрал в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в повреждении автомобиля экс-возлюбленной, меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, ночью 15 июля мужчина, находясь возле дома по ул. З. Биишевой в селе Мраково, повредил автомобиль марки «Киа Спортейдж», принадлежащий его бывшей сожительнице.
В результате пострадавшей причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.