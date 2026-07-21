Житель Башкирии, разбив машину экс-супруги, нарвался на уголовную статью

По информации пресс-службы МВД по РБ, 15 июля в отдел МВД России по Кугарчинскому району поступило сообщение от 38-летней жительницы села Мраково о том, что 41-летний бывший муж повредил ее автомобиль. По данному сообщению прибыли сотрудники полиции, которые застали на месте происшествия предполагаемого злоумышленника.

Его опросили, после чего следственно-оперативная группа направилась в квартиру заявительницы для проведения необходимых процессуальных действий. В этот момент мужчина вновь подбежал к машине и нанес по ней еще один удар. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения»), и по решению суда ему назначено трое суток административного ареста. Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело об умышленном повреждении имущества, повлекшем значительный ущерб. В отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

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