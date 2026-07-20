Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае текущего года обвиняемый услышал от дочери своей сожительницы жалобу о том, что ее обрызгали водой на детской площадке по улице Гафури в Уфе. Нетрезвый мужчина взял нож и, выйдя на улицу, подошел к женщине, которая гуляла с тремя малолетними детьми. Демонстрируя орудие, он в грубой форме высказал слова угрозы применения насилия в отношении потерпевшей.



Мужчина признал свою вину. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии руку работника затянуло в оборудование.