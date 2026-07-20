В Башкирии руку работника затянуло в оборудование

По данным пресс-службы ведомства, 17 июля при уборке древесных отходов в механизм бочки ленточного транспортёра деревообрабатывающего станка попала щепа. Станочник попытался убрать её, вследствие чего его руку затянуло в оборудование. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции по охране труда Юлия Харина, обстоятельства и причины случившегося будут определены по итогам расследования.

Ранее в Уфе мастер получил жуткие травмы, упав с высоты на бетонный пол.