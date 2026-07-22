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17:11 (UTC+5), 22 Июля 2026

Застройку территории в Ленинском районе Уфы отменили

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, по инициативе ООО СЗ «Кайрос» в феврале текущего года утверждены проекты планировки и межевания территории площадью 81 га, ограниченной улицами Рижская, планируемой улицей, рекой Белой, улицей Деревенская переправа в Ленинском районе.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

Указанный документ предусматривал размещение жилых комплексов, трех дошкольных и двух общеобразовательных организаций и иных объектов.

Проверка показала, что проектируемые площади земельных участков, необходимых для эксплуатации перечисленных школ и детских садов, значительно меньше минимальных размеров, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Уфы.

Кроме того, в проекте строительства не учтены железнодорожные пути на землях, отведенных под перспективную застройку.

Прокуратура республики внесла представление об устранении нарушений закона. Во исполнение акта прокурорского реагирования документация по планировке территории отменена.

Ранее в Башкирии выявили хищение средств, выделенных на поддержку участников СВО.

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