В Мордовии фирму оштрафовали на полмиллиона за «благодарность» чиновнику

По информации «Известий Мордовии», с сентября 2018 по февраль 2021 года представитель компании из Ижевска перевел сотруднику местного предприятия больше 1,1 млн рублей. Деньги предназначались за то, чтобы поставки шли без задержек и в первоочередном порядке.

За незаконное вознаграждение от имени юрлица прокуратура завела административное дело. Суд назначил штраф в 500 тысяч руб. В надзорном ведомстве также отметили, что по этому эпизоду уже вынесен обвинительный приговор за коммерческий подкуп.

Ранее жителя Башкирии осудили за незаконную рубку леса на 186 тыс. руб.