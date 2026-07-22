В Башкирии пьяный водитель спровоцировал ДТП со служебной машиной ГАИ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае текущего года сотрудники ДПС в ходе несения службы на территории Чишмов заметили машину марки «Лада-211440» без государственных регистрационных знаков.
Пытаясь скрыться от погони, пьяный водитель спровоцировал ДТП со служебным транспортом. Спецтранспорт съехал с дороги и ударился о забор, сотрудники полиции получили телесные повреждения.
Подсудимый признал свою вину. Уголовное дело направили в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии осудили женщину за повторное нетрезвое вождение без прав.
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