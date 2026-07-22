В Башкирии нога ребенка застряла на детской горке

Спасатели оперативно прибыли на место, аккуратно освободили ногу и передали девочку родителям. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра на игровых площадках, во время игр на горках, качелях и других конструкциях. В случае ЧП звоните по номеру 112.

Ранее в одном из парков Сибая мальчик катался на велосипеде, и его нога застряла между рамой и спицей колеса. Самостоятельно выбраться ребёнок не мог.