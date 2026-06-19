В Башкирии нога мальчика застряла в колесе велосипеда

В одном из парков Сибая мальчик катался на велосипеде, и его нога застряла между рамой и спицей колеса. Самостоятельно выбраться ребёнок не мог.

На помощь оперативно прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС. С помощью кусачек они аккуратно перекусили спицу велосипеда и освободили ногу. Специалисты осмотрели конечность, к счастью, медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в Уфе подросток на электросамокате сбил маленькую девочку.