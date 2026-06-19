В Уфе подросток на электросамокате сбил маленькую девочку

По предварительным данным ГАИ Уфы, накануне вечером на улице подросток на электросамокате, следуя по тротуару ул. Первомайской со стороны ул. Кольцевой, допустил наезд на маленького пешехода. Девочка шла впереди в попутном направлении.

В аварии водитель электросамоката не пострадал, а вот малышку пришлось показать медикам. Ребенку оказали помощь и отпустили в сопровождении взрослых домой.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии стали известны новые подробности ДТП с гибелью медиков.