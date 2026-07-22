В Башкирии иностранец пытался дать полицейскому взятку 

В Учалах следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Злоумышленнику грозит наказание.

Следствием установлено, что в июне 2026 года сотрудники отделения по вопросам миграции проводили рейд по выявлению в городе нарушений миграционного законодательства. В ходе проверки были задержаны четверо иностранных граждан, которые находились на территории России с нарушением режима пребывания и занимались трудовой деятельностью без необходимых разрешительных документов.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Туда же прибыл их знакомый, который предложил инспектору взятку в размере 25 тысяч рублей в обмен на прекращение административного разбирательства и отказ от составления протоколов. При этом сотрудник полиции неоднократно предупреждал иностранца о том, что его действия являются преступными.

Сотрудник пресёк противоправные действия, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее Госдума расширила список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов. Подробнее в этой публикации ИА «Башинформ».