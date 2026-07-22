Тюменец получил 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

По информации tmn.aif.ru, авария случилась ночью 10 января. Установлено, что водитель сел за руль в состоянии опьянения, отвлекся на магнитолу, выехал на «встречку» и столкнулся с другой машиной. Пассажир встречного автомобиля скончался от травм.

Известно, что подсудимый признал вину, раскаялся и частично компенсировал моральный вред и расходы на похороны. Суд приговорил его к 5 годам колонии-поселения, а также запретил управлять транспортом на два года.

В пользу родственников погибшего взыскано 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Башкирии пьяный водитель спровоцировал ДТП со служебной машиной ГАИ.