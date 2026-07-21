В Башкирии осудят жителя Оренбургской области

Жителю Оренбургской области предстоит отбыть лишение свободы за смертельное ДТП, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области.

В суде установлено, что осенью 2025 года на 270 км автодороги Уфа - Оренбург, находясь за рулем грузового тягача с прицепом, не успев завершить маневр по обгону, он совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4.

В результате ДТП пассажир Toyota погиб на месте, а его водителю причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года», — сообщили в прокуратуре Башкирии.

Ранее в Башкирии любителю садиться пьяным за руль отменили условный срок, сообщал Башинформ.