В Башкирии осудят жителя Оренбургской области

Жителю Оренбургской области предстоит отбыть лишение свободы за смертельное ДТП, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области.
В суде установлено, что осенью 2025 года на 270 км автодороги Уфа - Оренбург, находясь за рулем грузового тягача с прицепом, не успев завершить маневр по обгону, он совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4.
В результате ДТП пассажир Toyota погиб на месте, а его водителю причинен тяжкий вред здоровью.
Подсудимый признал свою вину.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года», — сообщили в прокуратуре Башкирии.
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