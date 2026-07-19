В Башкирии любителю садиться пьяным за руль отменили условный срок

Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Советского района Уфы.
Ранее приговором суда первой инстанции 27-летний уфимец признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее судимым за аналогичное деяние), ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 5 лет 1 месяц.
Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке.
Верховный суд республики согласился с позицией прокурора и направил осужденного отбывать 1 год 1 месяц в колонии-поселении.
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