В Башкирии любителю садиться пьяным за руль отменили условный срок

Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Советского района Уфы.

Ранее приговором суда первой инстанции 27-летний уфимец признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее судимым за аналогичное деяние), ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 5 лет 1 месяц.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке.

Верховный суд республики согласился с позицией прокурора и направил осужденного отбывать 1 год 1 месяц в колонии-поселении.