В Башкирии квадроцикл с тремя подростками опрокинулся в кювет

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, накануне на улице Латыпова в Стерлитамаке девочка за рулем квадроцикла Hammer не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на поддон с кирпичами.

В ДТП водитель и два ее несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Известно, что квадроцикл куплен матерью, она разрешила ей прокатиться на нем. Во время ДТП ни на одном ребенке не было средств пассивной защиты.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении матери был составлен административный материал. Транспорт поместили на специализированную стоянку.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для постановки на профилактический учёт виновного в ДТП подростка. Родителей ждёт ещё одно наказание — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему такого права.

Ранее в Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя.