В Башкирии квадроцикл с тремя подростками опрокинулся в кювет

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, накануне на улице Латыпова в Стерлитамаке девочка за рулем квадроцикла Hammer не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на поддон с кирпичами.
В ДТП водитель и два ее несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Известно, что квадроцикл куплен матерью, она разрешила ей прокатиться на нем. Во время ДТП ни на одном ребенке не было средств пассивной защиты.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении матери был составлен административный материал. Транспорт поместили на специализированную стоянку.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для постановки на профилактический учёт виновного в ДТП подростка. Родителей ждёт ещё одно наказание — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему такого права.
Ранее в Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.